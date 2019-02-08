Посол РФ в Пхеньяне: у нас нет причин сомневаться в приверженности Ким Чен Ына денуклеаризации

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Посол России в КНДР Александр Мацегора рассказал в интервью "Интерфаксу" о том, состоится ли в этом году встреча лидеров России и КНДР, о тяжелой гуманитарной ситуации в Северной Корее и о необходимости в связи с этим ослаблять часть международных санкций, а также о будущем трехсторонних проектов Москвы, Пхеньяна и Сеула.

- Насколько велика вероятность, что в этом году состоится российско-северокорейский саммит, продолжается ли подготовка к нему?

В начале марта в Москве состоится заседание двусторонней межправкомиссии, является ли это одним из этапов подготовки встречи на высшем уровне? Планируются ли контакты глав внешнеполитических ведомств двух стран?

- Вероятность того, что в текущем году состоится встреча лидеров России и КНДР существует. Однако, поскольку конкретных договоренностей по месту и срокам пока нет, к практической оргподготовке саммита мы пока не приступили. Девятое заседание Межправительственной комиссии, запланированное на начало марта с.г. является плановым мероприятием, напрямую оно не увязано с российско-северокорейским саммитом, однако решения, которые будут приняты по его итогам, несомненно лягут в основу экономической повестки переговоров на высшем уровне. Конкретных договорённостей относительно контактов руководителей внешнеполитических ведомств наших стран пока нет, но, на мой взгляд, их встречи на полях различных международных форумов вполне вероятны.

- Со стороны Вашингтона неоднократно звучали обвинения в адрес России в поставках нефтепродуктов КНДР в обход санкций СБ ООН, данная тема поднималась в Комитете по санкциям. Удалось ли российской стороне опровергнуть эти обвинения? Какие объемы нефти и нефтепродуктов Россия поставляет КНДР на данный момент?

- Если мы начнем опровергать каждое американское обвинение в адрес России, нам придется только этим и заниматься. Россия строго выполняет все требования, которые установлены соответствующими резолюциями Совбеза ООН, в том числе в части поставок нефтепродуктов в КНДР. Ежемесячные отгрузки бензина и дизельного топлива от нас в эту страну колеблются от нескольких сотен до полутора тысяч тонн в месяц. Все делается в рамках санкционных квот, надлежащим образом оформляется, отчеты без малейших задержек направляются в Комитет 1718.

- Считаем ли мы, что в гуманитарных целях надо увеличивать квоту на поставки нефти и нефтепродуктов, добиваться изъятий из финансовых, банковских санкций для облегчения работы гуманитарных организаций с КНДР?

- Убеждены, что квоту на нефтепродукты надо увеличивать. Мы видим, что из-за ограничений, например, сельское хозяйство республики фактически отброшено в 19 век, когда вместо механизмов используется только ручной труд и тягловый скот. Не хватает топлива для машин скорой помощи и пожарных машин, не работают дизельные мини-электростанции на многих социальных объектах. Неужели западные радетели за гуманизм и права человека добивались именно этой цели? Что же касается нефти, то эта проблема, скорее, для наших китайских друзей: они обеспечивают единственный работающий сейчас здесь НПЗ. Мы сюда нефть не поставляем с начала 90-х годов прошлого века.

Полагаем, что для облегчения работы гуманитарных организаций в КНДР необходимо не только предусмотреть изъятия из финансовых и банковских санкций, но и разработать т.н. "зеленые товарные списки". Включенные в них позиции "автоматом", без многомесячных ожиданий разрешения Санкционного комитета могли бы поставляться в КНДР в рамках гуманитарных программ.

- Насколько в соответствии с требованием резолюции Совета Безопасности ООН сократилось число северокорейских рабочих в России на текущий момент?

- В настоящее время в России по рабочим визам, по оценке, находится не более 10 тыс. чел. – более точными цифрами не располагаем. Таким образом, мы и в этом смысле скрупулезно следуем требованиям резолюций Совбеза ООН. За весь прошлый год нами было выдано только

202 рабочих визы для тех граждан, по которым контракты были заключены

до установленного резолюцией предельного срока (11 сентября 2017 г.).

- Будет ли Россия поднимать в СБ ООН вопрос о возможной корректировке санкционного режима в части запрета на использование рабочей силы из КНДР, чтобы после декабря 2019 года какое-то количество рабочих могли остаться в России?

- По моему мнению, такой вопрос следует поставить. Отъезд корейских рабочих из нашей страны создал серьезные проблемы не только для корейской стороны, но и для нас: в частности, было приостановлено строительство ряда социальных объектов в районах Сибири и Дальнего Востока. Есть масса других негативных моментов – мы, например, сразу почувствовали, как "подсел" интерес к изучению русского языка. И потом, средства, которые корейцы зарабатывают в нашей стране идут в первую очередь на закупку российских товаров, не включенных в запретительные списки. Утверждения, что на эти деньги Пхеньян реализует свою ракетно-ядерную программу, не выдерживают критики.

- На данный момент есть шанс на реализацию хотя бы одного из трехсторонних экономических проектов с Сеулом и Пхеньяном, или пока есть серьёзные препятствия? Обсуждается ли подключение Китая к трехсторонним проектам?

- Сейчас, когда действуют санкционные ограничения, предусмотренные Совбезом ООН, и односторонние рестрикции, принятые Южной Кореей и рядом других стран, таких шансов нет. Однако, я об этом неоднократно говорил, рано или поздно эти проекты будут реализованы. Хотя бы по соображениям экономической целесообразности, не говоря уже о том, что они могли бы "сцементировать" систему поддержания мира в регионе СВА. Что же касается подключения Китая к этим проектам, то оно желательно и с учетом его инвестиционных возможностей, и принимая во внимание выгоды, которые мы все получим от наращивания масштабов взаимодействия в электроэнергетике поставке углеводородов и создания континентального железнодорожного кольца.

- США заявляют о том, что они наблюдают в КНДР деятельность, которая противоречит заявленному курсу на денуклеаризацию, и выражают сомнения в том, что Пхеньян готов отказаться от своих ядерных арсеналов и программ. Вы разделяете такие оценки? Без шагов навстречу Пхеньяну возможен ли реальный прогресс на пути к денуклеаризации?

- Судя по сообщениям в СМИ, сейчас американские обвинения в адрес Пхеньяна имеют отношение не к его якобы невыполненным денуклеаризационным обещаниям, а к ракетным программам, по которым, насколько известно, никаких договоренностей между КНДР и США пока нет. Руководитель КНДР Ким Чен Ын неоднократно заявлял о своей твердой приверженности целям денуклеаризации, и у нас нет оснований ему не верить. Однако без встречного движения у американцев ничего не получится. Впрочем, они и сами это хорошо понимают.

- Как функционирует российский терминал в порту Раджин, какова его загрузка? Препятствуют ли санкции его работе, ограничивают ли его мощности?

- В настоящее время терминал, к сожалению, простаивает. Российские угольные компании и судовладельцы опасаются односторонних американских санкций и не хотят связываться с северокорейским портом, даже несмотря на то, что перегрузка через него исключена из санкционных ограничений по линии СБ ООН.