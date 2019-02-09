В Киеве после драки у управления полиции задержали 40 человек

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в субботу около 40 человек, устроивших потасовку с полицейскими у управления полиции в Подольском районе Киева.

"Неизвестные пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими", - сообщил отдел коммуникации полиции Киева на странице в фейсбуке.

Согласно сообщению, перед этим в управление с Контрактовой площади, где в этот день проходили несколько массовых акций, в том числе, кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко, доставили группу людей. Всех отпустили, но на помощь им прибыла "группа поддержки", которая устроила потасовку и применила газовые баллончики.

"В результате активных участников задержали, а это около 40 человек. С ними проводят следственные действия", - говорится в сообщении.

Следователи завели три уголовных дела: по ч.2 ст. 45 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.1 ст.341 (захват государственных зданий) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.