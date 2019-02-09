Полицейские в Киеве нанесли митингующим телесные повреждения

9 февраля 17:32

В Париже мужчина потерял руку в стычке "желтых жилетов" с полицией

Как сообщили СМИ, он фотографировал акцию протеста, один из очевидцев заявил журналистам, что это результат взрыва гранаты для разгона толпы Подробнее

9 февраля 14:55

Епископа новой церкви Украины не пустили в русский монастырь на Афоне

По данным источников "Интерфакса", настоятель закрыл перед ним монастырские ворота Подробнее

9 февраля 04:39

Второй саммит США - КНДР пройдет в столице Вьетнама

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся в Ханое 27-28 февраля Подробнее

8 февраля 17:04

Медики выяснили, можно ли пить пиво после вина