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Полицейские в Киеве нанесли митингующим телесные повреждения

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Работники полиции, превышая свои служебные полномочия, нанесли телесные повреждения митингующим, расследование инцидента займутся следователи Государственного бюро расследований (ГБР), сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"В ЕГРЕЙ внесены сведения о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий)", - написала Л. Сарган на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Расследованием инцидента с избиением займутся следователи ГБР.

"Сформирована следственная группа из сотрудников ГБР. Продолжаются следственные действия", - отметила пресс-секретарь генпрокурора Украины.

Теги: Украина

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