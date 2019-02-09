Полицейские в Киеве нанесли митингующим телесные повреждения

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Работники полиции, превышая свои служебные полномочия, нанесли телесные повреждения митингующим, расследование инцидента займутся следователи Государственного бюро расследований (ГБР), сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
"В ЕГРЕЙ внесены сведения о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий)", - написала Л. Сарган на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.
Расследованием инцидента с избиением займутся следователи ГБР.
"Сформирована следственная группа из сотрудников ГБР. Продолжаются следственные действия", - отметила пресс-секретарь генпрокурора Украины.