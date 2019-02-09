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Трамп заявил о позитивных переменах в экономике США за время его президентства

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране за последние два года были достигнуты позитивные изменения в экономике по сравнению с тем временем, когда у власти был экс-президент Барак Обама.

По мнению Трампа, в США "прекрасная экономика, несмотря на администрацию Обамы и всю ее работу".

Трамп отметил, что администрацией Обамы принимались неверные решения в экономической сфере, создававшие дополнительные трудности.

"Если бы подобное мышление преобладало во время выборов 2016 года, США переживали бы депрессию прямо сейчас", - написал Трамп в твиттере.

При этом Трамп настоятельно призвал американцев не слушать демократов.

Теги: Дональд Трамп

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