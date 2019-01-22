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Трамп объяснил снижение темпов роста ВВП Китая торговым конфликтом с США

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, ознакомившийся с данными Государственного статистического управления (ГСУ) КНР об уровне роста экономики Китая, призвал Пекин договориться по-настоящему.

"Китай демонстрирует самые медленные экономические показатели с 1990 года из-за напряженности в торговле с США и новой политики. Имеет смысл для Китая, наконец, заключить реальную сделку и перестать ходить вокруг да около!" - написал Трамп в твиттере.

Как сообщалось, согласно данным ГСУ КНР, экономика Китая росла в 2018 году самыми медленными темпами за почти три десятилетия - на 6,6% по сравнению с предыдущим годом. Подъем был самым слабым с 1990 года, хотя и оказался чуть выше ориентира правительства, составлявшего около 6,5%.

Статистика свидетельствует о заметном снижении темпов роста во втором полугодии, когда торговый конфликт с США существенно осложнил ситуацию для китайских экспортеров. Из-за отмены налоговых льгот с лета снижаются розничные продажи автомобилей, а в декабре падение достигло двухзначной цифры. Меры правительства по стимулированию роста, включая снижение налогов, пока не могут переломить эту тенденцию.

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Теги: США, Китай, Дональд Трамп

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