Правые вышли на митинг в Мадриде против диалога с властями Каталонии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Десятки тысяч человек вышли на улицы Мадрида, чтобы вместе с правыми испанскими партиями выразить протест против переговоров правительства страны с властями Каталонии.

По подсчетам полиции, на которые ссылается "Би-би-си, на акцию собралось около 45 тысяч манифестантов.

Правоцентристские "Народная партия" и "Граждане" заявляют, что планы премьера Испании Педро Санчеса назначить посредника для переговоров со сторонниками независимости Каталонии сравнимы с госизменой. Ранее каталонская сторона уже отвергла предложение и продолжила настаивать на проведении референдума.

На митинге в Мадриде также присутствовали праворадикальные партии, включая "Голос", которые вышли под лозунгом "За единую Испанию! Выборы сейчас" - они требуют провести досрочные выборы в парламент.

Педро Санчес возглавляет правительство меньшинства и опирается на поддержку других партий, включая каталонских националистов. На следующей неделе должно пройти голосование по бюджету на 2019 год, и если оно будет сорвано, не исключены досрочные выборы.

Каталонские парламентарии уже заявили, что их голоса будут зависеть от того, учтет ли премьер вопрос независимости в предлагаемом им плане переговоров. Сам Санчес подчеркивает, что такой референдум не может быть поддержан.

Также на следующей неделе начнется суд на несколькими представителями каталонских властей, которым грози до 25 лет тюрьмы за их сепаратистские действия. На них были заведены дела после голосования 2017 года, которое так и не было признано референдумом о независимости.

В ходе него более 90% пришедших на избирательные участки выступили за независимость, но Верховный суд Испании не признал результаты.