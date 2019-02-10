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Саакашвили решил пока не возвращаться в Грузию

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что пока не видит предпосылок для возвращения на родину.

"Сегодня ситуация для нашего возвращения на родину не готова, мы в ближайшие недели и месяцы должны ее подготовить, так как нельзя со стороны смотреть на уничтожение нашей страны", - заявил Саакашвили, выступая в воскресенье в зале Конгресса в бельгийском городе Льеже, где проходило Всемирное собрание грузинских эмигрантов под девизом "Все вместе - домой".

Выступление Саакашвили в прямом эфире транслировала телекомпания "Рустави 2".

Экс-президент сообщил своим сторонникам, что у него есть план "скорой смены власти" в Грузии, в котором одну из главных ролей будут играть эмигранты.

"Мы должны вернуть в Грузию от 1 до 1,5 млн наших сограждан, а для этого мы должны создать финансовый институт, банк для возрождения страны, в котором главными акционерами будут эмигранты. Всего этого не произойдет, если мы раз и навсегда не избавимся от олигарха, захватившего всю власть", - заявил Саакашвили.

Он привел данные о том, что эмигранты направляют в свои семьи в Грузию ежегодно до $2,5 млрд, а это означает, что фактически "эмигранты формируют бюджет государства".

Выступление Саакашвили в зале Конгресса проходило, исходя из показанных видеокадров, в присутствии всего около 200 эмигрантов. Несколько десятков грузин, которые были критически настроены против Саакашвили, в зал не пустили. Они развернули плакаты у входа в зал - "Грузия - без Саакашвили".

Теги: Михаил Саакашвили, Грузия

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