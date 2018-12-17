Один из лидеров партии Саакашвили задержан в Грузии за драку с полицией

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Один из лидеров возглавляемой экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе задержан в понедельник по обвинению в нападении на полицейского и сопротивлении стражам правопорядка.

"На основании начавшегося расследования по факту сопротивления полиции, нападения на полицейского, порчи полицейского имущества по решению суда 17 декабря в регионе Кахетия задержан сторонник оппозиции Давид Киркитадзе, который 16 декабря у села Велисцихе участвовал в противостоянии сторонников оппозиции и полиции", - заявил в понедельник на брифинге начальник криминальной полиции МВД Грузии Ладо Боцвадзе.

Он сообщил также, что во время стычек сторонников оппозиции с полицией пострадали более десяти стражей правопорядка, были повреждены автомобили правоохранительных органов. По его словам, ущерб оценивается в несколько десятков тысяч лари. Боцвадзе добавил, что в отношении других сторонников оппозиции, нарушивших закон, также могут быть возбуждены уголовные дела.

Киркитадзе во время президентства Саакашвили был губернатором региона Квемо Картли.

В Грузии 16 декабря состоялась церемония инаугурации пятого президента страны Саломе Зурабишвили. Церемония прошла в городе Телави (край Кахетия) во дворце грузинского царя Ираклия Второго, в частности, на территории крепости Батонис-цихе, построенной в 17-18 веках.

Согласно опубликованным ЦИК Грузии данным, Зурабишвили набрала 59,52% голосов избирателей (1 147 627 голосов), ее соперник, кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе набрал 40,48% (780 633 голоса).

Оппозиция, не согласная с итогами выборов, планировала провести в Телави акцию протеста, однако полиция перекрыла дорогу ее автоколонне. Произошли столкновения.