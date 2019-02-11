Двое российских туристов разбились на мотобайке на Пхукете

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Двое российских туристов на мотобайке врезались в грузовик на острове Пхукет в Таиланде, оба погибли, сообщает в понедельник сайт The Phuket news.

"Полиция Пхукета получила сообщение о происшествии около 11 вечера в воскресенье. Когда она прибыла на место аварии, двое иностранцев лежали на дороге без сознания, рядом валялся мотобайк. Водитель грузовика ожидал полицейских. Оказалось, что в аварию попали граждане России, Андрей Миронов и Василий Репников, 31 и 29 лет", - пишет издание.

Инцидент произошел на шоссе возле популярного пляжа Патонг. Как предполагает полиция, россияне превысили скорость, потеряли управление и врезались в грузовик. Оба были отправлены в больницу, где врачи констатировали их смерть.

"Пока неясно, кто из двоих был за рулем. Полиция запросила документы в компании, где был арендован мотобайк, и выяснила, что его брал Миронов. У погибших взяты образцы крови на анализ, чтобы определить, были ли они пьяны. Полицейские сообщили, что в крови 47-летнего водителя грузовика не найдено следов алкоголя", - пишет издание.

В полиции также подчеркнули, что россияне отправились в поездку без шлемов.