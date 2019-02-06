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Лечение попавшего в ДТП в Таиланде туриста из РФ обошлось в 5,2 млн рублей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российский турист получил компенсацию в размере 5,2 млн рублей от страховой компании "ВСК" после ДТП в Таиланде, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе страховщика.

"ВСК" произвела крупнейшую в истории компании выплату по полису страхования путешествующих. Размер компенсации составил 5,2 млн рублей, эта сумма была потрачена на лечение и транспортировку российского туриста, попавшего в ДТП на мотобайке в Таиланде", - рассказали в компании.

По данным ВСК, автобус в Таиланде сбил мотобайк, на котором турист из РФ ехал в качестве пассажира. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, а путешественник получил многочисленные травмы и был госпитализирован. Турист месяц находился на лечении в стационаре, ему провели несколько сложных операций. Когда состояние здоровья пострадавшего улучшилось, мужчину отправили в Россию для прохождения дальнейшего лечения.

"У пострадавшего был полис ВСК с повышенными лимитами покрытия - страховая сумма по договору составляла 100 тыс. евро", - добавили в компании.

Теги: Таиланд
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