Российскую туристку спасли из мощного течения в тайском Краби

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Тайские спасатели вытащили из воды российскую туристку, которую течением отнесло на 250 метров от берега, сообщает газета The Nation в четверг.

"Российская туристка с двумя друзьями пошла купаться на острове Ко Ланта в провинции Краби и попала в мощный тягун (вид морского прибрежного течения, направленного под прямым углом от берега к морю). На помощь ей пришли пятеро спасателей, которые вытащили россиянку из воды в 250 метрах от берега", - пишет издание.

Туристку отправили в местный госпиталь. Состояние ее здоровья не уточняется.