Капитан "Норда" согласился участвовать в заседаниях украинского суда по видеосвязи

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Капитан сейнера "Норд" Владимир Горбенко заявил, что может участвовать в заседаниях украинского суда по видеосвязи.

"Я готов, если у них есть желание, мы можем продолжать по видеоконференции", - сказал Горбенко в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что официального контроля его передвижений на Украине не было, ограничение по запрету выезда на территорию Крыма также было снято.

"Решение суда у меня на руках было, в котором четко написано, что в продлении этого решения о запрете отказано прокуратурой, то есть его нет в наличии", - сказал капитан "Норда".

Горбенко сообщил, что добрался до границы из Мелитополя, где проживал у родственников, "на пересадках", и вернулся в Крым через пункт пропуска "Чаплынка", где предъявил российский паспорт.

Капитан рассказал, что ему на Украине предлагали заключить сделку со следствием, однако он отказался, так как не считает себя виновным и считает себя гражданином РФ. "Предлагали с первых дней практически, признать свою вину и как гражданину Украины уехать домой, получив условный срок", - сказал он.

"Предвзятого отношения, давления я на себе не испытывал. Общались со мной корректно, уважительно, по-русски, предлагали переводчика, но мы в Крыму изучали украинский, читать-писать умеем", - добавил Горбенко.

Между тем, в Госпогранслужбе Украины заявили, что капитан "Норда" официально не пересекал украинско-российскую государственную границу, равно как и границу с Крымом.

"Мы видели эту информацию (об обнаружении Горбенко на территории Крыма - ИФ) и сейчас ее всесторонне изучаем, но то, что можно уже сейчас утверждать официально: ни на контролируемом участке границы с Россией, ни на админгранице с временно оккупированным Крымом данный гражданин не пересекал границу", - сказал представитель ведомства Олег Слободян.

Задержание "Норда"

Ранее в понедельник стало известно, что капитан задержанного украинскими пограничниками сейнера "Норд" (порт приписки - Керчь) Владимир Горбенко, не выходивший на связь с адвокатами с конца января 2019 года, находится в Крыму.

Адвокаты и судовладелец сообщили о пропаже капитана "Норда" 28 января. По их данным, Горбенко находился у родственников в Мелитополе, днем 26 января вышел из дома и не вернулся. В связи с этим полиция Запорожской области открыла уголовное производство об исчезновении человека.

25 марта 2018 года украинские пограничники в Азовском море задержали судно "Норд" с десятью членами экипажа на борту. Капитана сейнера обвинили в нарушении порядка въезда на оккупированную территорию Украины и незаконном занятии рыболовецким промыслом.

Сначала Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. На время досудебного следствия Горбенко находился у родственников в Мелитополе (Запорожская область). Однако в июне обязательство о непосещении Крыма для капитана закончилось и продлено не было.

Подготовительное заседание по делу Горбенко должно состояться 1 февраля в Киеве.

Остальных членов экипажа обвинили в незаконном пересечении границы Украины. Двое из них вернулись в Крым в апреле, покинув Украину через Белоруссию, еще семеро - в октябре - в результате обмена на семерых рыбаков двух небольших украинских судов, попавшихся на браконьерстве у берегов Крыма.