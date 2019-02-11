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Капитан задержанного на Украине судна "Норд" вернулся в Крым

В конце января запорожская полиция завела дело о его исчезновении

Капитан задержанного на Украине судна "Норд" вернулся в Крым
Фото: ТАСС, Сергей Мальгавко

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Капитан сейнера "Норд" (порт приписки - Керчь) Владимир Горбенко, которого удерживали на Украине с марта 2018 года, вернулся домой, сообщила "Интерфаксу" Евгения Горбенко - мать моряка.

"Да, в субботу родненький вернулся", - сказала она.

Ранее Горбенко, не выходивший на связь с адвокатами с конца января 2019 года, дал в Крыму интервью "Комсомольской правде".

"У меня не было никаких ограничений на возврат домой. Границу пересек законно по паспорту РФ", - сказал капитан "Норда".

Представитель компании-судовладельца Анна Шевелева подтвердила возвращение крымчанина на полуостров. "Капитан в России. Его возвращение - его личный успешный проект", - сказала она.

Исчезновение капитана

В конце января адвокаты Горбенко заявили о его пропаже. "По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит", - сообщил адвокат Максим Могильницкий.

29 января брат Горбенко обратился с заявлением в полицию Запорожской области. Было заведено уголовное дело об исчезновении человека.

Задержание "Норда"

25 марта 2018 года украинские пограничники в Азовском море задержали судно "Норд" с десятью членами экипажа на борту. Капитана сейнера обвинили в нарушении порядка въезда на оккупированную территорию Украины и незаконном занятии рыболовецким промыслом.

Сначала Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. На время досудебного следствия Горбенко находился у родственников в Мелитополе (Запорожская область). Однако в июне обязательство о непосещении Крыма для капитана закончилось и продлено не было.

Подготовительное заседание по делу Горбенко должно состояться 1 февраля в Киеве.

Остальных членов экипажа обвинили в незаконном пересечении границы Украины. Двое из них вернулись в Крым в апреле, покинув Украину через Белоруссию, еще семеро - в октябре - в результате обмена на семерых рыбаков двух небольших украинских судов, попавшихся на браконьерстве у берегов Крыма.

Теги: Норд, Украина, Владимир Горбенко

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