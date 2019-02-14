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Число жертв взрыва в индийском штате Джамму и Кашмир возросло до 30

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 30 военнослужащих погибли в результате взрыва бомбы в округе Пулвама на юге индийского штата Джамму и Кашмир, сообщает газета The Times of India со ссылкой на данные местных властей.

Также около 20 человек получили ранения. Не исключается, что число жертв может возрасти.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 13 получивших ранения военнослужащих.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил атаку и выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал выздоровления тем, кто получил ранения.

По данным полиции, автомобиль взорвался рядом с автобусом, перевозившим солдат на шоссе в районе Пулвама.

Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

Теги: Индия, Джамму и Кашмир
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