Лукашенко из-за переговоров с Путиным не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко был приглашен на Мюнхенскую конференцию по безопасности, но из-за переговоров в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным не сможет ее посетить, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

"В адрес президента Белоруссии поступило приглашение на участие в 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 15 по 17 февраля. Белорусской стороной готовился визит главы государства в Мюнхен", - говорится в заявлении Глаза, распространенном в пятницу.

"Однако буквально в самый последний момент возникли определенные временные накладки. В связи с необходимостью решения важных вопросов белорусско-российских отношений в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в этот раз участие в Мюнхенской конференции на уровне президента Белоруссии не представилось возможным", - отметил пресс-секретарь.

По словам представителя МИД, организаторы конференции предложили Лукашенко принять участие в панельной дискуссии 16 февраля на тему "Отношения Восток - Запад" совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

.Глаз проинформировал, что Белоруссию на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности представит посол республики в Германии Денис Сидоренко. В мероприятии также примет участие председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик.

"Мы благодарны организаторам Мюнхенской конференции по безопасности и лично ее председателю послу Вольфгангу Ишингеру за приглашение в адрес президента Республики Белоруссия и предоставленную ценную возможность принять участие на высшем уровне в этом знаковом международном мероприятии в сфере безопасности", - резюмировал пресс-секретарь.

Белоруссия принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности с 2006 года.

Осенью 2018 года в Минске состоялась встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Встречи основной группы МКБ проходят в формате эксклюзивного, закрытого диалога высокого уровня с привлечением широкого круга участников. Они являются продолжением Мюнхенской конференции и, в определенной степени, задают тон последующей на ней дискуссии. Традиционно фокусом внимания Основной группы является архитектура безопасности региона, в котором проходит встреча.