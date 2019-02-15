В Минобороны РФ заявили об удержании сирийских беженцев в лагере "Эр-Рукбан"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Опрос, проведённый сирийским Красным Полумесяцем, показывает, что большинство беженцев удерживаются в лагере беженцев "Эр-Рукбан" насильно, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В ходе опроса, проведенного представителями Сирийского общества Красного Полумесяца, беженцы подтвердили, что подавляющее большинство из них насильно удерживаются в "Эр-Рукбане" поддерживаемыми США формированиями боевиков и ничего не знают о возможности безопасно вернуться в места прежнего проживания", - сказал Конашенков.

По его словам, гуманитарная ситуация в лагере "ужасающая". "Внушительный объем направленной помощи меркнет на фоне масштаба лишений и бедствий десятков тысяч сирийцев, выживающих в нечеловеческих условиях", - отметил Конашенков.

по его словам, в лагерь гуманитарным конвоем доставлено более тысячи тонн груза. "При содействии Российской Федерации состоялся второй гуманитарный конвой в лагерь "Эр-Рукбан". Беженцам доставлено 1080 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости", - заявил Конашенков.

Он отметил, что сопровождение колонны на всем протяжении маршрута между Дамаском и границей 55-километровой зоны "Эт-Танф" осуществлялось российской военной полицией.

Конашенков также рассказал, что Россия развернет гуманитарные пункты для беженцев из лагеря "Эр-Рукбан". "Для спасения беженцев лагеря "Эр-Рукбан" Российским Центром по примирению враждующих сторон совместно с правительством Сирийской Арабской Республики с 19 февраля 2019 года в районах Джлеб и Джебель-эль-Гураб будут развернуты пункты временного размещения", - заявил Конашенков.

Он пояснил, что беженцев перевезут на территорию, подконтрольную властям. "Всем беженцам будет предоставляться автотранспорт для беспрепятственного и безопасного проезда к местам проживания на подконтрольной правительству Сирии территории", - сказал Конашенков.

Он отметил, что беженцы будут обеспечены теплым жильем, горячим питанием, предметами первой необходимости и персоналом для оказания медицинской помощи.

"Призываем американское командование и лидеров незаконных вооруженных формирований в зоне "Эт-Танф" прекратить насильно удерживать в лагере по крайней мере женщин и детей, наиболее страдающих от холода, болезней и недоедания", - заявил представитель Минобороны РФ.

В августе 2018 года в российском Генштабе заявили, что американская военная база "Эт-Танф" в Сирии должна быть ликвидирована.

"Считаем необходимым американским партнерам в кратчайшие сроки предоставить гуманитарный доступ в (лагерь беженцев) "Рукбан", обеспечить вывод из него беженцев к местам их постоянного проживания и ликвидировать военную базу в Эт-Танфе", - заявлял начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.