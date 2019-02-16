Россия и Сирия подготовят вывод беженцев из лагеря "Рукбан" через два коридора

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Сирия создают на границе американской зоны два гуманитарных коридора для выхода беженцев из лагеря "Рукбан".

Об этом говорится в совместном заявлении руководителей межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев - начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии САР Хусейна Махлюфа.

"Сирийским правительством при содействии Российской Федерации принято решение об открытии на границе 55-километровой зоны, оккупированной США, двух гуманитарных коридоров в населенных пунктах Джлеб и Джебель-эль-Гураб, где будут оборудованы соответствующие пункты пропуска для добровольного, беспрепятственного и безопасного выхода сирийских беженцев в места избранного проживания", - сказано в заявлении.

Отмечается, что круглосуточная работа пунктов пропуска по встрече, приему, распределению и оказанию необходимой помощи внутренне перемещенным лицам, покидающим лагерь "Рукбан", начнется с 9 часов утра 19 февраля 2019 года. "Приниматься будут все выходящие из лагеря "Рукбан" сирийские граждане, в том числе и утратившие документы, удостоверяющие личность", - говорится в документе.

Как сообщается в документе, обеспечение безопасности на указанных пунктах пропуска и сопровождение в места размещения возложено на правоохранительные органы САР во взаимодействии с подразделениями военной полиции Вооруженных сил РФ.

В пунктах пропуска будут действовать отделения медицинского осмотра, санитарно-эпидемиологической обработки, питания, отдыха, оформления документов, обеспечения одеждой, материального обеспечения, отправки беженцев к местам проживания.

"Указанная информация, предназначенная для жителей лагеря "Рукбан", по порядку встречи, перемещения и приема на пунктах пропуска подлежит доведению всеми возможными способами, в том числе через информационную сеть интернет, посредством рассылки смс-сообщений, а также с использованием звуковещательных средств, расположенных на пунктах пропуска Джлеб и Джебель-эль-Гураб", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что США незаконно оккупировали 55-километровую зону вокруг базы Эт-Танф и мешают доставке гуманитарной помощи в лагерь "Рукбан".

Два конвоя с гуманитарной помощью, отправленных в "Рукбан", стали "временной мерой", и не решают проблем беженцев, сказано в заявлении.