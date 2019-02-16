Представитель Белого дома сообщила, что ответила на вопросы спецпрокурора Мюллера

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что добровольно ответила на вопросы команды спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего "российское дело".

"Президент призвал меня, равно как и всех в его администрации, в полной мере оказывать содействие спецпрокурору. Я с радостью добровольно поговорила с ними (с сотрудниками Мюллера - ИФ), - заявила она в эфире CNN.

Основная задача Мюллера - выяснить, существовал ли сговор между Россией и предвыборным штабом Дональда Трампа в преддверии выборов 2016 года в США. Ряд СМИ сообщал, что расследование близится к завершению.