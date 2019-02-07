Еще один прокурор покинул команду спецпрокурора Мюллера

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Четвертый из 17 прокуроров, участвовавших в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, закончил свою работу по делу в декабре, сообщил телеканал CNN.

"Скотт Мейслер завершил свою работу в офисе специального прокурора в декабре 2018 года и вернулся в уголовный отдел, но продолжает представлять офис по некоторым оставшимся вопросам, которые были поручены ему во время работы", - заявил телеканалу официальный представитель аппарата спецпрокурора Питер Карр.

Отмечается, что Мейслер один из 17 прокуроров, которые присоединились к команде Мюллера в министерстве юстиции с мая 2017 года.

CNN предполагает, что уход Мейслера свидетельствует о том, что расследование Мюллера близко к завершению.

О том, что расследование спецпрокурора Мюллера о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года скоро завершится, ранее заявлял исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтт Уитакер.

Мюллер и его команда проводят в США расследование по так называемому "российскому делу". Основная задача команды спецпрокурора - выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ.