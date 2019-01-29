Экс-советник Трампа в суде отверг обвинения, выдвинутые спецпрокурором Мюллером

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Экс-советник предвыборной кампании Дональда Трампа Роджер Стоун во вторник заявил в суде о своей невиновности по семи пунктам обвинения, выдвинутым в его адрес в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллере о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США 2016 года, сообщает CNN.

Следующие слушания по его делу назначили на 1 февраля. Они состоятся в 13.30 по местному времени.

Спецпрокурор Мюллер и прокурор округа Колумбия выдвинули обвинения в адрес Стоуна, в том числе, в оказании давления на свидетелей, препятствовании правосудию и в даче ложных показаний.

Ранее в январе полиция задержала Стоуна во Флориде. Позднее против него были выдвинуты обвинения. Затем Стоуна отпустили под залог в размере $250 тыс.

Стоун стал 34-м по счету человеком, которому Мюллер предъявил обвинения. Из них семеро признали вину и пошли на сделку со следствием.