Премьер Польши отменил поездку в Израиль после слов Нетаньяху о Холокосте

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не приедет на саммит "Вишеградской группы", который планируется провести в Иерусалиме на предстоящей неделе, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на польское посольство.

О таком решении Моравецкий сообщил по телефону премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Вместо премьера на саммит приедет глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Отмена визита происходит на фоне недавнего заявления Нетаньяху о сотрудничестве граждан Польши с нацистами во времена Второй мировой войны.

В ходе конференции в Варшаве Нетаньяху заявил, что "поляки сотрудничали с немцами" во времена Холокоста, сообщила газета The Jerusalem Post. Позднее в канцелярии премьера пояснили, что речь шла не обо всем народе, а о некоторых поляках.

Встреча "Вишеградской группы" - Польши, Чехии, Венгрии и Словакии - пройдет в Иерусалиме 18-19 февраля.