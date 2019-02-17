Что произошло за день: воскресенье, 17 февраля

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Мужчина погиб на проходной Центрального Телеграфа в Москве. Уроженец Орловской области пришел в здание и вступил в спор с охранником. Конфликт перерос в потасовку, в ходе которой оба упали на пол. После этого охранник обнаружил, что второй участник драки не подает признаков жизни.

- Флаг России появился на строительных лесах собора в Солсбери. Член местного парламента назвал произошедшее глупой выходкой в преддверии годовщины отравления Скрипалей. Полиция пока не сообщает, считает ли она случившееся нарушением закона.

- Премьер-министр Польши отменил поездку в Иерусалим из-за слов израильского коллеги о Холокосте. Биньямин Нетаньяху заявил, что "поляки сотрудничали с немцами" во времена Второй мировой войны, и эти высказывания вызвали недовольство Матеуша Моравецкого, который решил направить вместо себя на саммит "Вишеградской группы" главу польского МИД.

- Японские СМИ узнали, что Синдзо Абэ выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. По их данным, премьер сделал это "в ответ на просьбу Вашингтона". Абэ еще осенью направил в комитет письмо, в котором выдвинул кандидатуру Трампа за диалог с Северной Кореей. Сам американский президент полагает, что, наверное, никогда не получит Нобелевскую премию.

- Дональд Трамп заявил, что США будут вынуждены отпустить захваченных в Сирии боевиков, если Великобритания, Франция, Германия и другие европейские страны не заберут назад террористов ИГ (запрещено в РФ) и не предадут их суду. По подсчетам американских властей, в заключении в Сирии находятся около 800 боевиков из 40 стран, включая европейские. Слова Трампа обеспокоили союзников: так министр юстиции Бельгии Кун Генс высказался против простого освобождения террористов и подчеркнул, что это должно контролироваться, так как "неизвестно, что может произойти с этими людьми".