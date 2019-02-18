Журналистку "Новой газеты" и сотрудницу "Мемориала" задержали в аэропорту Амстердама

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Журналистка Елена Милашина и сотрудница правозащитного центра "Мемориал" Милана Бахаева задержаны полицией в аэропорту Амстердама, сообщает "Новая газета".

"Полицейские, осуществившие задержание, отказались представиться, мотивировав свой отказ тем, что "здесь не Россия, и никто не обязан представляться". Конкретных претензий к Милашиной и Бахаевой не предъявляют", - говорится в сообщении редакции в понедельник.

В нем уточняется, что Милашина и Бахаева прилетели в Амстердам на встречу с правозащитниками, исследующими проблему сирийских беженцев.

По данным издания, задержанные находятся в отделении полиции при аэропорте Амстердама. "У Милашиной без объяснений мотивов изъят телефон", - добавили в редакции.

Там сообщили, что "Новая" связывается с послом Голландии в России, чтобы выяснить детали инцидента и конкретные претензии правоохранительных органов.

В свою очередь в посольстве РФ в Нидерландах "Интерфаксу" сообщили, что дипмиссия принимает меры для прояснения ситуации.

"Ни сами задержанные, ни издание к посольству пока не обращались", - подчеркнули в российской дипмиссии.