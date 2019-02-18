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Полиция Амстердама отпустила журналистку "Новой газеты" и сотрудницу "Мемориала"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и сотрудницу правозащитного центра "Мемориал" Милану Бахаеву отпустили из отделения полиции в аэропорту Амстердама, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

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"Елену Милашину и Милану Бахаеву отпустили из полиции", - сказала Прусенкова в понедельник.

По ее словам, полиция объяснила действия необходимостью дополнительной проверки документов. "Как мы поняли, полицейские увидели, что паспорт Миланы Бахаевой был выдан в Чечне и решили дополнительно проверить ее документы, а Елену Милашину задержали за компанию", - сказала Прусенкова.

Он также уточнила, что, по словам представителей полиции, задержания не было.

"То, что имело место, это выяснение деталей, связанных с поездкой (цель поездки, дата и время обратного билета и т.д. Когда у путешествующего не получается ответить на вопросы сразу у пограничной стойки, его просят пройти в помещение", - процитировала пресс-секретарь слова приграничной полиции Нидерландов.

Она добавила, что ранее изъятый у журналистки телефон был ей возвращен.

Задержания не было

Пограничная полиция Нидерландов объяснила, что отвела Милашину и Бахаеву в отделение в аэропорту Амстердама для уточнения деталей их поездки, сообщила "Интерфаксу" Прусенкова.

"То, что имело место, это выяснение деталей, связанных с поездкой (цель поездки, дата и время обратного билета и так далее). Когда у путешествующего не получается ответить на вопросы сразу у пограничной стойки, его просят пройти в помещение", - процитировала пресс-секретарь слова приграничной полиции Нидерландов.

Версия "Новой газеты"

В свою очередь корреспондент "Новой газеты" рассказала, что причина ее задержания не установлена, вопросов о цели пребывания ей не задавали. Бахаеву остановили в аэропорту для проверки целей визита в Нидерланды.

Как сообщает издание со ссылкой на Милашину, она ожидала сотрудницу "Мемориала" в аэропорту. Ее попросили показать обратный билет в Москву, который у нее был в телефоне. Корреспондент "Новой" отметила, что нидерландские полицейские у нее забрали телефон. По ее словам, после того, как телефон вернули, он был на некоторое время заблокирован. Никаких вопросов относительно целей визита ей не задавали.

Корреспондент "Новой" сообщила, что позже представился только руководитель полицейских, другие сотрудники своих имен не называли.

Редакция "Новой газеты" поблагодарила коллег и посольство Нидерландов в России "за помощь и своевременную реакцию".

Ранее в понедельник редакция "Новой газеты" сообщила о задержании Милашиной и Бахаевой в аэропорту Амстердама. Полицейские не представились, потому что "здесь не Россия, и никто не обязан представляться". Они отобрали у корреспондента "Новой газеты" телефон. В газете уточнили, что Милашина и Бахаева прилетели в Амстердам на встречу с правозащитниками, исследующими проблему сирийских беженцев.

Теги: Амстердам, Новая газета, Елена Милашина, Милана Бахаева

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