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В Черное море вошел эсминец ВМС США "Дональд Кук" с ракетами "Томагавк"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Американский ракетный эсминец "Дональд Кук" (USS Donald Cook (DDG 75) во вторник, пройдя пролив Босфор, вошел в акваторию Черного моря, сообщил 6-й оперативный флот ВМС США.

В настоящее время эсминец, несущий до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, идет по Черному морю в северо-восточном направлении.

Как заявили в Национальном центре управления обороной РФ во вторник, Черноморский флот начал наблюдение за эсминцем "Дональд Кук". Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс".

"Дональд Кук", оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис", наряду с эсминцами ВМС США "Карни", "Росс" и "Портер", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

"Операции корабля в Черном море укрепят взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрируют коллективную решимость по обеспечению безопасности в Черном море в рамках операции "Атлантическая решимость", - говорится в сообщении 6-го флота.

Как сообщалось, ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук" в январе текущего года уже заходил в Черное море. В ходе пятидневного пребывания он побывал с визитом в грузинском порту Батуми, а также провел совместные учения с кораблями Службы береговой охраны Грузии.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

Теги: Дональд Кук, Черное море

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