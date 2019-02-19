В Черное море вошли корабли постоянной противоминной группы НАТО

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Плавбаза ВМС Германии "Верра" (Werra) и минный тральщик ВМС Турции Акчакоца (Akcakoca), входящие в состав Второй постоянной противоминной группы НАТО, во вторник вошли в акваторию Черного моря, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Плавбаза ВМС Германии "Верра" является флагманом группы. В нее также входят румынский и болгарский минные тральщики.

По данным министерства обороны Германии, плавбаза в ходе пребывания в Черном море посетит порты Бургас и Варна в Болгарии. В ведомстве также отметили, что данный поход был запланирован давно.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

Как сообщалось, в январе в Черное море заходил американский ракетный эсминец "Дональд Кук" (USS Donald Cook (DDG 75)). По сообщению Национального центра управления обороной РФ, за его походом следили силы Черноморского флота.