Мать Сергея Скрипаля подала в полицию заявление о его пропаже

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена обратилась в полицию с заявлением о признании пропавшими без вести родственников, отравленных в Солсбери, сообщила "Интерфаксу" племянница Скрипаля Виктория.

"Во вторник отправлены заявления в полицию с просьбой признать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию пропавшими без вести. Документы поданы по почте в отдел полиции по месту жительства Юлии в Москве", - сказала Виктория Скрипаль.

Виктория Скрипаль проживает в Ярославле с матерью экс-полковника ГРУ. Ранее они намеревались посетить Великобританию, чтобы узнать о состоянии родственников, но Виктории неоднократно отказывали в выдаче британской визы.

Отец и дочь Скрипали, по сообщениям британской стороны, были отравлены в Солсбери в марте 2018 года нервно-паралитическим веществом "Новичок", официальный Лондон возложил вину за отравление на российские спецслужбы. Москва отвергает обвинения в свой адрес. Она также добивается от британских властей встречи российских дипломатов с Сергеем и Юлией Скрипаль, однако эти требования остаются без ответа. Местонахождение Скрипалей остается неизвестным.

Ранее газета The Sunday Times сообщила о ухудшении состояния здоровья Сергея Скрипаля.