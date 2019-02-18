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В мире Отравление Сергея Скрипаля

The Sunday Times сообщила об ухудшении здоровья Сергея Скрипаля

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Состояние здоровья бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, который вместе с дочерью Юлией был отравлен в Солсбери в прошлом году, ухудшилось, сообщила британская воскресная газета The Sunday Times со ссылками на информированные источники.

"Состояние его здоровья стало хуже, он получает медицинскую помощь на дому", - пишет газета.

Источник из полиции сказал изданию: "нет сомнений в том, что он какое-то время продолжает получать непосредственную медицинскую помощь".

Что касается Юлии Скрипаль, то, по его словам, "в момент отравления она была моложе и здоровее, Сергей же был не в лучшем состоянии с самого начала".

Российское посольство в Лондоне в этой связи заявляет: "К сожалению, британские власти не информируют посольство о состоянии здоровья Скрипалей, которые находятся в изоляции. У нас нет ни малейшего представления о том, что с ними происходит".

В распространенном заявлении дипмиссии отмечается, что направленные в МИД Великобритании многочисленные запросы остаются без ответа.

"Что же все это означает и к чему нас готовят, создавая подобный информационный фон? Ведут ли здесь дело к смерти Скрипаля и уничтожению улик (...), сказать трудно", - отмечает российская дипмиссия.

Там подчеркнули: "Мы по-прежнему очень обеспокоены судьбой российских граждан, которые находятся в полной власти британских спецслужб. Возникает также и другой вопрос: позволят ли когда-либо Юлии Скрипаль вернуться на родину?".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова полагает, что Лондон в очередной раз использовал метод "управляемой утечки" информации.

"Очередной пример "управляемой утечки". Очередное доказательство прямой связки между британскими спецслужбами и СМИ", - написала она в фейсбуке, комментируя публикацию в The Sunday Times.

Отец и дочь Скрипали были отравлены в Солсбери в марте прошлого года нервно-паралитическим веществом "Новичок", официальный Лондон возложил вину за отравление на российские спецслужбы.

Теги: Сергей Скрипаль, Юлия Скрипаль

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