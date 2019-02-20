Что случилось этой ночью: среда, 20 февраля

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мать Сергея Скрипаля подала в полицию заявление о его пропаже. Елена Скрипаль отправила заявление в отдел полиции по месту жительства его дочери Юлии в Москве с просьбой признать их пропавшими без вести.

- Японский истребитель F-2 пропал с радаров в море. Самолет с двумя пилотами на борту пропал с радаров во время учебного полета утром. Позже летчиков обнаружили спасатели, поиски истребителя продолжаются.

- "Ливерпуль" сыграл вничью с "Баварией" в первом матче 1/8 финала ЛЧ. Встреча завершилась счетом 0:0.

- В Совфеде рассказали о возможном понижении уровня дипотношений США с РФ. Первый зампред комитета по международным делам Сергей Кисляк заявил, что американцы, закрывшие несколько российских представительств, вполне могут "на фоне внутренних разборок" понизить уровень дипотношений с РФ.