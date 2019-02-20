Президент Молдавии потребовал разъяснений из-за запрета на въезд в страну журналистам из РФ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Игорь Додон потребовал разъяснений в связи с запретом на въезд в страну съемочным группам телеканалов НТВ и "Россия-1".

"Я не понимаю логики этих действий. Правительство продолжает свои антироссийские действия, надеясь, что это поможет властям в предстоящих в воскресенье парламентских выборах. Я думаю, наоборот, избиратели ждут другого. Они ждут восстановления стратегических, партнерских отношений с Россией. И это непременно случится после выборов", - заявил Додон журналистам в среду.

Он выразили недоумение по поводу утверждений представителей Пограничной полиции в прессе о том, что "журналисты не смогли подтвердить цель визита".

"У них были письма от администрации президента, где указывалось, что они будут делать интервью с президентом. Что тут непонятного?", - сказал Додон.

Накануне молдавские пограничники запретили въезд в страну съемочным группам телеканалов НТВ и "Россия-1". Они вернулись в Москву в тот же день, ближайшим рейсом. Пограничная служба Молдавии пояснила, что причина состоит "в несоответствии условиям для разрешения пересечения государственной границы".