Молдавия не впустила съемочные группы телеканалов НТВ и "Россия 1"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Молдавские власти во вторник закрыли въезд в страну съемочным группам телеканалов НТВ и "Россия 1", сообщили корреспонденту "Интерфакса" в пресс-службе пограничной полиции Молдавии.

Согласно сообщению, члены съемочных групп не смогли точно сообщить цель визита и сроки пребывания в стране, в связи с чем были возвращены в Москву.

Пресс-служба президента Молдавии выразила возмущение действиями Кишинева. "Власти в очередной раз запретили въезд в Республику Молдавия съемочным группам российских телеканалов НТВ и "Россия 1", которые намеревались взять интервью у президента республики Игоря Додона. Мы решительно осуждаем подобные действия и расцениваем их как новый вызов по отношению к нашему партнеру - РФ, и как явное ограничение доступа журналистов к информации", - говорится в комментарии пресс-службы президента Молдавии.