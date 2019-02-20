Серьезный пожар возник на объекте венесуэльской энергетической компании PDVSA

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Крупный пожар произошел на объекте венесуэльской энергетической компании PDVSA, расположенном в штате Карабобо, сообщает в среду агентство EFE со ссылкой на саму компанию.

По данным компании, пожар произошел в зоне, где находятся емкости с нефтью. В коммюнике отмечается, что пожар стал следствием "акта саботажа, совершенного правой оппозицией".

Министр нефтяной промышленности Венесуэлы и руководитель PDVSA Мануэль Кеведо, комментируя ситуацию, сообщил, что речь идет о "теракте, подрывающем нефтяную промышленность Венесуэлы, который произошел через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп выступил с воинственными заявлениями (в отношении Венесуэлы)".

Кеведо отметил, что сотрудники PDVSA поддерживают бдительность и сотрудничество с вооруженными силами для защиты энергетической компании от империалистического вмешательства.

Объект, пострадавший от пожара, способен перерабатывать 300 тысяч баррелей нефти в сутки, отмечает EFE со ссылкой на коммюнике PDVSA.