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Серьезный пожар возник на объекте венесуэльской энергетической компании PDVSA

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Крупный пожар произошел на объекте венесуэльской энергетической компании PDVSA, расположенном в штате Карабобо, сообщает в среду агентство EFE со ссылкой на саму компанию.

По данным компании, пожар произошел в зоне, где находятся емкости с нефтью. В коммюнике отмечается, что пожар стал следствием "акта саботажа, совершенного правой оппозицией".

Министр нефтяной промышленности Венесуэлы и руководитель PDVSA Мануэль Кеведо, комментируя ситуацию, сообщил, что речь идет о "теракте, подрывающем нефтяную промышленность Венесуэлы, который произошел через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп выступил с воинственными заявлениями (в отношении Венесуэлы)".

Кеведо отметил, что сотрудники PDVSA поддерживают бдительность и сотрудничество с вооруженными силами для защиты энергетической компании от империалистического вмешательства.

Объект, пострадавший от пожара, способен перерабатывать 300 тысяч баррелей нефти в сутки, отмечает EFE со ссылкой на коммюнике PDVSA.

Теги: Венесуэла, PDVSA

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