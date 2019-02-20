Новый адвокат экс-главы Nissan заявил, что Гон стал жертвой сговора в компании

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Новый адвокат экс-главы Nissan заявил, что Карлос Гон был арестован в результате сговора в руководстве компании.

"Я не понимаю, почему они довели до прокурорского расследования то, что должно было решаться внутри компании", - отметил заявил Дзюнъитиро Хиронака на пресс-конференции в среду, говоря о руководителях Nissan.

По его словам, дело Гона стало шоком для всего мира, показав, что "топ-менеджеры иностранных компаний могут быть задержаны ни с того ни с сего" по обвинениям, касающимся внутренних дел компании.

"Это же не то, что Гон пробрался куда-то тайком среди ночи и сделал что-то сам по себе. Все происходило с полного ведома различных топ-менеджеров различных подразделений Nissan", - цитирует Хиронаку Dow Jones.

Гону, находящемуся под стражей в Японии с 19 ноября 2018 года, были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет.

Сам Гон отрицает все обвинения.

На прошлой неделе он сменил адвокатов, поскольку предыдущая команда не смогла добиться его освобождения под залог.

Новый адвокат Гона известен в Японии благодаря представительству людей, которые в 2011 году были вынуждены покинуть свои дома из-за аварии на АЭС "Фукусима", пишет Asahi Shimbun. Ранее он успешно защитил обвинявшуюся в коррупции Ацуко Мураки, которая руководила бюро равных возможностей трудоустройства, детей и семьи в министерстве здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.

Предыдущая команда адвокатов Гона воздерживалась от слов о "сговоре" в Nissan, несмотря на то, что и он сам, и члены его семьи давали понять, что желание Гона содействовать объединению Renault и Nissan стало причиной, по которой руководство Nissan предпочло удалить его