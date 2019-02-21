В мире Переворот в Венесуэле

Гуайдо отправился на границу с Колумбией за гуманитарной помощью для Венесуэлы

Приграничные районы заблокированы верными Мадуро войсками

Гуайдо отправился на границу с Колумбией за гуманитарной помощью для Венесуэлы
Автобус, предназначенный для доставки гуманитарной помощи
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и ряд депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы выдвинулись в четверг из различных районов Каракаса в сторону населенного пункта Сан-Антонио (штат Тачира), где они намерены участвовать в приеме гуманитарной помощи, которая сейчас складирована в районе колумбийского города Кукуты, сообщает венесуэльская пресса.

На кадрах венесуэльских журналистов запечатлена двигающаяся по улицам города колонна автобусов, легковых автомашин и мотоциклов.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным главой государства, ранее сообщил о намерении выехать на границу с Колумбией, чтобы лично получить и доставить гуманитарную помощь, которая поступает в приграничный колумбийский город Кукуту преимущественно из Соединенных Штатов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает против поступления американской помощи, приграничные с Колумбией районы блокированы воинскими подразделениями и силами безопасности.

"Даже если они направят на нас оружие, а все мы получили угрозы применения против нас резиновых пуль и даже угрозы нашей жизни, мы не испугаемся", - заявил Гуайдо, выступая перед своими сторонниками.

Он сказал: "Мы останемся на улицах, будем стоять с открытой грудью, требуя свободы для всей Венесуэлы".

Ранее Гуайдо назначил 23 февраля днем, когда будет обеспечена доставка гуманитарной помощи, и начал сбор подписей добровольцев, выступающих за разблокирование границ с этой целью.

Массовые беспорядки в Венесуэле

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Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаныВ среду 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. К настоящему моменту его поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.Президент США Дональд Трамп призвал признать председателя Национальной ассамблеи Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы и поддержать его попытки восстановить в стране конституционный порядокВ свою очередь президент Николас Мадуро объявил о намерении разорвать дипломатические и политические отношения с США и дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию В поддержку действующего президента высказываются Мексика, Куба, Боливия и ТурцияМадуро призвал сограждан решать спорные вопросы самостоятельно - без иностранного вмешательства
Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаны
Теги: Венесуэла, Хуан Гуайдо

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