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Самолет с гуманитарной помощью для Венесуэлы вылетел из Майами на Кюрасао

Есть обновление от 20:19

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Из Майами (штат Флорида, США) на остров Кюрасао в четверг вылетел самолет с очередной партией гуманитарной помощи, сообщил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

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"В пути еще больше помощи! Только что из Майами в сторону Кюрасао вылетел самолет с 50 тоннами гуманитарной помощи от наших венесуэльских братьев в Майами", - написал он на своей страничке в твиттере

Накануне венесуэльской армии был дан приказ временно закрыть воздушную и морскую границу с островами нидерландских Антильских островов - Аруба, Бонайре и Кюрасао.

Сам Гуайдо в автомотокараване сейчас направляется на границу с Колумбией, где в приграничном городе Кукута складирована помощь, поступившая для Венесуэлы преимущественно из США. Гуайдо заявлял ранее, что датой начала поставок гуманитарной помощи объявлено 23 февраля.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает против поставок американской помощи, приграничные с Колумбией районы блокированы воинскими подразделениями и силами безопасности.

Теги: Венесуэла

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