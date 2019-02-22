Что случилось этой ночью: пятница, 22 февраля

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Пуски ракет "Союз", незахороненный покойник в Самаре, отмена рейсов "Аэрофлота"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Переноса пусков ракет "Союз" не будет. Ракета, которая должна вывести британские спутники связи OneWeb на орбиту, будет запущена в срок. Ранее появилась информация о переносе из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат".

- Губернатор Самарской области пообещал решить проблему с незахоронением покойника. Бывшая жена покойного мужчины привезла его тело к зданию правительства Самарской области. Ей не удается устроить похороны из-за неподъемной цены.

- Аэрофлот отменит до субботы 25 московских рейсов. Часть рейсов перенесут на резервные аэродромы. Это вызвано расчисткой взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Шереметьево".

- Американская армия запланировала оставить 200 военнослужащих после ухода из Сирии. Они продолжат координировать свои действия с турецкими войсками. В Сирии останется группа миротворцев.

- Российские клубы вышли в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. "Зенит" обыграл дома стамбульский "Фенербахче". "Краснодар" в немецком Леверкузене сыграл вничью с "Байером" и прошел дальше благодаря гостевому голу.

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