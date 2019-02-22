"Аэрофлот" отменит до субботы 25 московских рейсов

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" отменяет в четверг и пятницу, 21 и 22 февраля, 25 рейсов из московского аэропорта "Шереметьево" и обратно, сообщается на сайте перевозчика.

Отменяются как внутренние, так и международные рейсы. Решение принято "по причине поочередного закрытия на чистку взлётно-посадочных полос в аэропорту "Шереметьево", указывает перевозчик.

Кроме того, часть рейсов в Москву "Аэрофлот" перенаправит на запасные аэродромы: в "Домодедово" (из Сочи, Стамбула, Мадрида и Ниццы), в Нижний Новгород (из Гамбурга, Симферополя, Барселоны, Нижневартовска и Минеральных вод) и Санкт Петербург (из Праги и Амстердама).

"Оповещение пассажиров проводится через центр информации и бронирования. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", - говорится в сообщении.