Гуайдо подписал первый президентский указ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо опубликовал в твиттере первый указ, подписанный им в качестве главы государства.

Указ разрешает ввоз гуманитарной помощи, открытии границ и поддержании отношений с некоторыми странами.

#21Feb Decreto presidencial para autorizar el ingreso de la ayuda humanitaria, apertura de toda nuestra frontera, mantenimiento de relaciones con Aruba, Curazao y Bonaire, además de garantías y reconocimiento para miembros de la #FANB que cumplan este mandado y la constitución. pic.twitter.com/OTHZN8iEhW — Juan Guaidó (@jguaido) 22 февраля 2019 г.

В январе прошли выборы президента Венесуэлы, на который победил Николас Мадуро. Председатель парламента Хуан Гуайдо отказался признавать результаты выборов и провозгласил себя президентом. Это вызвало поддержку ряда западных стран, которые признали его главой государства. Мадуро отказывается сложить полномочия и требует Гуайдо пойти на переговоры. Россия официально поддержала Мадуро.

В последние годы экономическая ситуация в Венесуэле резко ухудшилась. Падение уровня жизни и дефицит товаров широкого потребления вызвали массовую миграцию венесуэльцев в соседние страны. Долгое время на улицах Каракаса и других городов идут беспорядки, которые привели к десяткам жертв.