Венесуэльские дипломаты в США встали на сторону Гуайдо

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Не менее 11 представителей венесуэльского дипломатического корпуса в США признали лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом страны.

Американский телеканал ABC, ссылаясь на назначенного Гуайдо посла Венесуэлы в Вашингтоне Карлоса Веккьо, передал в четверг, что "11 из 56 дипломатических представителей Венесуэлы в США перешли от режима Мадуро (президента Венесуэлы Николаса Мадуро) в миссию под руководством Веккьо".

Ранее стало известно о том, что сторону Гуайдо принял военный атташе постоянной миссии Венесуэлы при ООН Педро Хосе Чиринос Доранте.