Зять Трампа счел расследование Мюллера более опасным для США, чем действия РФ

Cтарший советник президента США Джаред Кушнер Фото: Reuters

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер считает, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера принесло его стране больше вреда, чем предполагаемое вмешательство России в выборы 2016 года.

Такие заявления Кушнер сделал в Нью-Йорке на мероприятии, организованном журналом Time.

Вся эта история (расследование Мюллера - ИФ) - просто отвлекающий фактор для страны", - сказал советник президента США, подчеркнув, что расследование имело куда большее негативное влияние на американскую демократию, нежели "пара рекламных постов в фейсбуке".

В свою очередь Bloomberg также отмечает, что зять Трампа охарактеризовал вмешательство Москвы в президентские выборы, в котором Россию обвиняют уже несколько лет, как "попытку купить рекламу в фейсбуке, чтобы внести раздор", в то время как спецпрокурор опубликовал доклад объемом более 400 страниц.

В документе, в частности, утверждается, что российская сторона якобы пыталась установить контакты с предвыборным штабом Трампа. Причем, как следует из доклада, хоть Россия и вмешивалась, по версии Мюллера, в выборы, команда 45-го президента США к этому вмешательству отношения не имеет.

Слова Кушнера уже одобрил его тесть - Дональд Трамп написал в своем твиттере, как он доволен тем, что такие умные люди, как Кушнер, служат на благо своей страны.