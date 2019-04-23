Зять Трампа счел расследование Мюллера более опасным для США, чем действия РФ
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Зять и старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер считает, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера принесло его стране больше вреда, чем предполагаемое вмешательство России в выборы 2016 года.
Такие заявления Кушнер сделал в Нью-Йорке на мероприятии, организованном журналом Time.
LIVE: Jared Kushner interviewed at the #TIME100 Summit https://t.co/zuNfJUwtjK— TIME (@TIME) April 23, 2019
Вся эта история (расследование Мюллера - ИФ) - просто отвлекающий фактор для страны", - сказал советник президента США, подчеркнув, что расследование имело куда большее негативное влияние на американскую демократию, нежели "пара рекламных постов в фейсбуке".
В свою очередь Bloomberg также отмечает, что зять Трампа охарактеризовал вмешательство Москвы в президентские выборы, в котором Россию обвиняют уже несколько лет, как "попытку купить рекламу в фейсбуке, чтобы внести раздор", в то время как спецпрокурор опубликовал доклад объемом более 400 страниц.
В документе, в частности, утверждается, что российская сторона якобы пыталась установить контакты с предвыборным штабом Трампа. Причем, как следует из доклада, хоть Россия и вмешивалась, по версии Мюллера, в выборы, команда 45-го президента США к этому вмешательству отношения не имеет.
Слова Кушнера уже одобрил его тесть - Дональд Трамп написал в своем твиттере, как он доволен тем, что такие умные люди, как Кушнер, служат на благо своей страны.
Great interview by Jared. Nice to have extraordinarily smart people serving our Country! https://t.co/d6Tgrn4Tzn— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2019