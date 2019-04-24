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Украина пожаловалась в СБ ООН на упрощенную выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Украина уже обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, сообщил постоянный представитель Украины при Организации Владимир Ельченко.

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"По поручению Порошенко (президент Украины Петр Порошенко - ИФ) уже обратились в Совет безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом безопасности Минским договоренностям!" - написал постпред в твиттере.

24 апреля президент РФ подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Согласно указу, рассмотрение заявлений о приеме в гражданство указанных лиц "осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев" со дня подачи заявления и необходимого списка документов. Гражданство будет предоставляться со дня принятия решения о приеме в гражданство в установленном порядке.

Украина ООН Донбасс

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