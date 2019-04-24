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Порошенко обвинил РФ в подготовке аннексии Донбасса

Порошенко обвинил РФ в подготовке аннексии Донбасса
Петр Порошенко
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей является еще одним примером вмешательства Москвы в дела соседнего государства и этапом подготовки к агрессии против нее.

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"Указ Президента Российской Федерации о упрощенной процедуре получения гражданства РФ гражданами Украины, которые живут на временно оккупированных участках Донецкой и Луганской областей, является еще одним вмешательством Российской Федерации во внутренние дела независимого государства. Это фактически подготовка Кремля к следующему шагу агрессии против нашего государства - аннексии украинского Донбасса или создания российского анклава внутри Украины", - написал он в своем фейсбуке.

Также Порошенко опубликовал видеообращение, в котором заявил, что решение о выдаче российских паспортов жителям Донбасса попыткой легитимизировать военное присутствие России там.

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"Незаконная выдача паспортов РФ по так называемому южноосетинскому и приднестровскому сценарию - это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории Донбасса", - сказал Порошенко.

Он отметил, что проведение "фейковых выборов" в 2014 и 2018 годах на "оккупированной территории Донбасса", введение рублевой зоны, экспроприация украинских предприятий, официальное признание документов, выданных незаконными органами, являются неполным перечнем деструктивных шагов, которые предприняла РФ в последние годы.

Он указал, что он поручил министерству иностранных дел немедленно инициировать обсуждение данного вопроса в рамках Совета безопасности ООН, а также в других международных форматах, в частности в ОБСЕ и ЕС.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина Петр Порошенко Донбасс

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