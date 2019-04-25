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Нацменьшинства на Украине смогут до 2023 года учиться на родных языках стран ЕС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Верховная рада продлила до 2023 года возможность представителям национальных меньшинств получать среднее образование на своем языке с постепенным переходом на украинский.

Соответствующую поправку народные депутаты учли, принимая закон о функционировании украинского языка как государственного.

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Согласно документу, лица, которые принадлежат к нацменьшинствам Украины, языки которых являются официальными в Европейском Союзе, и которые начали получать общее средне образование до 1 сентября 2018 года на родном языке, до 1 сентября 2023 года продолжат получать такое образование согласно правилам, существовавшим до вступления в силу закона об образовании.

Нынешняя редакция закона об образовании предусматривает переходный период в среднем образовании для нацменьшинств и коренных народов до сентября 2020 года.

После вступления в силу изменений для коренных народов он таким и останется.

По информации члена профильного комитета по вопросам культуры и духовности Ирины Подоляк (фракция "Самопомич"), эти поправки остались в финальной версии законопроекта об украинском языке, принятой украинским парламентом во втором чтении и в целом.

В четверг Верховная рада приняла во втором чтении и в целом закон о функционировании украинского языка как государственного.

28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Украина Верховная рада

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