Макрон пообещал французам снизить налоги и проиндексировать пенсии

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг пообещал снизить подоходные налоги и проиндексировать зарплаты в стране.

"Я не хочу повышения налогов. Я хочу их снижения для тех, кто работает, значительного снижения налогов на доходы", - сказал французский лидер. Он отметил, что уже потребовал от правительства реализовать эту инициативу, однако не уточнил, насколько может быть уменьшен налог.

Глава государства также коснулся пенсионного вопроса, указав на необходимость того, чтобы "пенсионная система была справедливой". "Работа должна оплачиваться, но и работа, которая была выполнена человеком в прошлом, также должна быть оплачена", - добавил он.

Макрон сообщил, что с 1 января 2020 года все пенсии, которые составляют менее 2 тыс. евро, будут проиндексированы с учетом инфляции.

"Я думаю, что мы можем действовать лучше, я думаю, что и я сам могу действовать лучше. Многое удалось сделать за эти первые два года. Но есть и многие вещи, которые не удалось решить сразу", - сказал Макрон в ответ на просьбу подвести промежуточные итоги своей деятельности на посту президента.

"Я предпочитаю нести ответственность, сдерживать свои обещания, принимать решения, которые я считаю правильными", - отметил он.