Фейхоо пообещал не разочаровать избирателей после победы на выборах в Испании

Лидер "Народной партии" Альберто Нуньес Фейхоо Фото: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Лидер правой "Народной партии" Альберто Нуньес Фейхоо заявил, что будет стремиться оправдать ожидания своего электората после победы на парламентских выборах в Испании.

"Сейчас в Испании много счастливых людей. Они надеются на лучшее. И я им говорю: мы вас не разочаруем", - сказал он в ходе обращения к соотечественникам в ночь на понедельник.

Он отметил уверенную победу своей партии. "Сегодня испанцы ясно высказались. Первая хорошая новость: "Народная партия" вернулась и выиграла на выборах. Вторая хорошая новость: победив, мы буквально проломили стену", - подчеркнул он.

Фейхоо заявил, что будет пытаться "руководить страной, защищая интересы всех испанцев".

Правые силы во главе с "Народной партией", как сообщалось, победили на состоявшихся в воскресенье выборах. Ожидается, что теперь Фейхоо сформирует правящую коалицию и возглавит правительство Испании.