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КНДР потребовала от США $2 млн за медпомощь студенту Вомбиеру

Отто Вомбиер, задержанный в 2016 году в КНДР, скончался в США в 2017 году

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Северная Корея выставила счет США на $ 2 млн за медицинскую помощь студенту Отто Вомбиеру, задержанному в Пхеньяне в 2016 году, впавшему в кому и в 2017 году скончавшемуся в Соединенных Штатах, сообщает Washington Post.

Издание отмечает, что ранее этот счет не был обнародован. Однако, по словам двух собеседников газеты, знакомых с ситуацией, главный посланник США, отправленный в Пхеньян за американским гражданином, подписал соглашение об оплате медицинского счета по инструкциям, переданным от президента Дональда Трампа.

Затем счет был передан в Министерство финансов США, где оставался неоплаченным в течение 2017 года. Неизвестно, оплатила ли администрация этот счет позже.

Белый дом отказался от комментариев изданию.

"Мы не комментируем переговоры о заложниках, поэтому они были настолько успешными во время этой администрации", - говорится в электронном письме пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что администрация не заплатила "ничего", чтобы вернуть американских "заложников" из Северной Кореи.

22-летний американский студент Вомбиер скончался 19 июня 2017 года в США. Ранее он был арестован в КНДР и приговорен к 15 годам заключения по обвинению в попытке "подорвать единство корейского народа". Позднее, в июне 2017 года, власти КНДР решили его освободить. Студента в состоянии комы перевозили из КНДР в родной штат Огайо, где позднее он умер.

КНДР США Дональд Трамп

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