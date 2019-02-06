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Украина вышла из координационных органов СНГ

Киев продолжит работать над расторжением договоров, заключенных в рамках содружества

Украина вышла из координационных органов СНГ
Фото: АР/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил о завершении процесса выхода Киева из координационных органов Содружества независимых государств.

"Мы прекратили свое участие в координационных органах СНГ. Думаю, что этот процесс завершен. Мы подали соответствующий документ, поэтому - все", - сказал Кизим.

По словам дипломата, в настоящее время Украина работает над прекращением своего участия в договорах, заключенных ранее в рамках Содружества.

"Потихоньку выходим из договоров, поэтому это процесс длительный", - отметил он.

Украина была одной из трех стран-подписантов Соглашения о создании СНГ 8 декабря 1991 года наряду с РФ и Белоруссией, однако в январе 1993 года в Минске на саммите СНГ, где был принят Устав Содружества, Украина его не подписала. С весны 2014 года участие Киева в мероприятиях СНГ было сведено к минимуму.

9 мая текущего года президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ. В августе представительство Украины при СНГ было закрыто.

Теги: Украина, СНГ

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