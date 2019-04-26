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Шеф полиции Шри-Ланки ушел в отставку из-за серии терактов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Глава полиции Шри-Ланки Пуджитх Джаясундару покинул пост из-за того, что его ведомство оказалось неспособно предотвратить серию терактов в стране, сообщила в пятницу президент островного государства Майтрипала Сирисена.

"Главный инспектор полиции ушел в отставку. Он передал прошение об отставке исполняющему обязанности министра обороны. Скоро я назначаю нового главного инспектора", - приводят западные СМИ слова президента, сказанные журналистам.

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Ранее в отставку ушел один из руководителей Минобороны Шри-Ланки Хемасири Фернандо.

Также президент Шри-Ланки сообщил, что ключевой организатор атак, глава группировки "Таухид джамаат" (запрещена в РФ) Захран Хашим погиб в ходе терактов - во время нападения на отель Shangri-La. Джаясундару уточнил, что такая информация была получена на основании анализа видеозаписей с камер наблюдения.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели и церковь в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также храмы в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. По уточненным данным, жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали более 250 человек, а не 359, как считалось ранее.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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Шри-Ланка

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