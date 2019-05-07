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Полиция Шри-Ланки объявила об аресте или ликвидации всех причастных к терактам

Полиция Шри-Ланки объявила об аресте или ликвидации всех причастных к терактам
Фото: Reuters

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Службы безопасности Шри-Ланки задержали или ликвидировали всех боевиков, ответственных за серию терактов в день католической Пасхи 21 апреля, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на главу полиции страны Чандану Викрамаратне.

"Каждый, кто был причастен к организации или совершению террористических актов, либо погиб, либо находится за решеткой", - заверил начальник полиции.

"Убиты двое террористов, которые специализировались на взрывчатке. Мы изъяли заряды, подготовленные для других терактов", - добавил он.

В полиции отметили, что на данный момент задержаны 73 человека по подозрению в причастности к атакам 21 апреля.

Викрамаратне также заявил, что жизнь на острове после нападений 21 апреля возвращается к норме. Так, накануне в стране были открыты школы. Глава полиции Шри-Ланки напомнил, что на всем острове повышены меры безопасности.

В день празднования католической Пасхи в нескольких христианских храмах, а также отелях на Шри-Ланке произошли взрывы, жертвами которых стали 257 человек. В терактах подозревают радикальную исламистскую группировку "Таухид Джамаат".

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Шри-Ланка

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