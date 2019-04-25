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Власти Шри-Ланки следили за террористами, но не арестовали их из-за слабых доказательств

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Спецслужбы Шри-Ланки вели наблюдение за исполнителями терактов перед серией взрывов, сообщил премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе в интервью телеканалу CNN.

Премьер отметил, что правоохранительные органы не имели "достаточных" доказательств, чтобы взять под стражу предполагаемых участников нападения до того, как они совершили теракты.

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Он повторил, что террористы были представителями среднего класса и высших слоев общества, они получили образование за границей. По словам Викрамасингхе, личные дела предполагаемых террористов "вызвали удивление".

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов, в результате которых погибли 359 человек. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Власти возложили ответственность за теракты на исламистскую группировку "Таухид джамаат" (запрещена в РФ). Однако ответственность за теракты ранее взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), о чем говорилось в сообщениях медиаресурсов, связанных с исламскими радикалами.

Ранее CNN сообщал, что спецслужбы Индии и США несколько раз предупреждали власти Шри-Ланки о возможных терактах на острове. Однако посол США на Шри-Ланке Алайна Теплиц опровергла сообщения о том, что США заранее было известно о готовящихся взрывах.

Взрывы на Шри-Ланке

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Сотрудники полиции на месте взрыва в церкви Святого АнтонияПосле взрыва в церкви Святого Себастьяна в Негомбо......в церкви Святого Антония в Коломбо......и в отеле Shangri-La в столице Шри-ЛанкиВнутри церкви Святого Антония после атаки......и разрушения снаружиВ больнице города КоломбоПогибшие при взрыве в церкви Святого Антония......и их родныеОколо церкви Святого Антония
Сотрудники полиции на месте взрыва в церкви Святого Антония
Шри-Ланка

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